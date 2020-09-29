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29 сентября 20:40

Билл Дэйли: Рад, что все закончилось и не уверен, что хотел бы это повторить

Заместитель комиссара НХЛ рад, что лиге удалось официально завершить сезон.

- Я рад, что все закончилось, и рад, что мы смогли вручить главный трофей. Я не уверен, что хотел бы это повторить, но горжусь тем, что все остались привержены цели, - приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила регулярный чемпионат. 1 августа сезон возобновился уже матчами серии плей-офф, который завершился в ночь с понедельника на вторник победой «Тампа-Бэй» в финальной серии с «Далласом» (4-2).

Ранее стало известно, что в следующем сезоне лига нацелена провести полноценный регулярный чемпионат и привычный розыгрыш Кубка Стэнли. Однако не исключено, что старт чемпионата состоится не 1 декабря, как планировалось ранее, а ближе к концу года или январе следующего.

источник: ТАСС
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