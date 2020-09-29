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29 сентября 21:40

«Авангард» одержал волевую победу над «Йокеритом» (видео)

Хоккеисты «Авангарда» в овертайме переиграли «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой со счетом 3:2 в пользу российского клуба. В основное время матча в составе финской команды дублем отметился Никлас Йенсен (26-я и 44-я минуты), у омского клуба заброшенными шайбами отличились Егор Чинахов (32) и Сергей Шумаков (55).

В овертайме победу «Авангарду» принес точный бросок Чинахова (65).

После этой игры «Авангард», имея в активе 18 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», набрав восемь очков в шести встречах, занимает восьмое место на Западе.

В следующем матче «Авангард» дома сыграет против «Витязя», а «Йокерит» в гостях встретится с «Северсталью».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» - «Йокерит» - 3:2 (0:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Йенсен (О'Нилл, Шредер), 25:01 - 0:1. Чинахов (Толчинский, Найт), 31:00 - 1:1 (бол). Йенсен (О'Нилл), 43:29 - 1:2. Шумаков (Хохлачев, Зернов), 54:10 - 2:2. Чинахов (Шумаков, Каски), 64:26 - 3:2 (бол).

Вратари: Гарипов – Линдбек.
Броски: 30 – 29.
Штраф: 27 – 6.

источник: «Советский спорт»
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