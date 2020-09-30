Александр Андриевский: «Сочи» очень тяжело даются голы

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал домашнее поражение от «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4).

«Очередная непростая для нас игра, – цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ. – Я считаю, что сегодня на нее в целом повлияла игра в неравных составах. У нас и большинство было в первом периоде, где надо было забить хотя бы один гол; потом сами нахватали ненужных удалений: восемь минут за один период – это очень много, тем более там дальняя лавка, это сыграло с нами злую шутку. Очень тяжело нам даются голы; наверное, надо забить какой-нибудь «грязный» гол, из-под ворот – может, тогда дело пойдет».

В девяти встречах нынешнего сезона сочинцы забросили 14 шайб, пропустив 30.