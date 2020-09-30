СКА одержал волевую победу над «Сибирью»

Отметим, что армейцы дважды уступали своему сопернику по ходу встречи с разницей в два гола, но в конце второго периода смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед.

В составе петербургской команды заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (33-я минута), Владимир Ткачев (37), Ярослав Дыбленко (38), Арсений Бринкман (39), Антон Белов (52) и Миро Аалтонен (60).

Новосибирский клуб ответил результативными бросками Виктора Комарова (9), Дмитрия Саюстова (17), Ильи Пастухова (35) и Никиты Шашкова (44).

Таким образом, СКА прервал свою двухматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и набрал 16 очков, расположившись на втором месте турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» с девятью очками идет на восьмой строчке Востока.

В следующем матче СКА в гостях сыграет с «Амуром», а «Сибирь» дома примет «Торпедо».