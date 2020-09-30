ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 сентября 17:46
автор: Владислав Корегин

СКА одержал волевую победу над «Сибирью»

Хоккеисты СКА обыграли «Сибирь» (6:4) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что армейцы дважды уступали своему сопернику по ходу встречи с разницей в два гола, но в конце второго периода смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед.

В составе петербургской команды заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (33-я минута), Владимир Ткачев (37), Ярослав Дыбленко (38), Арсений Бринкман (39), Антон Белов (52) и Миро Аалтонен (60).

Новосибирский клуб ответил результативными бросками Виктора Комарова (9), Дмитрия Саюстова (17), Ильи Пастухова (35) и Никиты Шашкова (44).

Таким образом, СКА прервал свою двухматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и набрал 16 очков, расположившись на втором месте турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» с девятью очками идет на восьмой строчке Востока.

В следующем матче СКА в гостях сыграет с «Амуром», а «Сибирь» дома примет «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:6 (2:0, 1:4, 0:0)

Голы: Комаров (Йокипакка), 08:11 - 1:0. Саюстов (Гуркин, Миловзоров бол.), 16:40 - 2:0. Кузьменко (Подколзин), 32:32 - 2:1. Пастухов, 34:16 - 3:1. Ткачев (Николаев), 36:17 - 3:2. Дыбленко (Кирсанов), 37:35 - 3:3. Бринкман (Завгородний), 38:06 - 3:4. Шашков (Романцев, Алексеев), 43:42 - 4:4. Белов (Мальцев), 51:28 - 4:5. Аалтонен (Завгородний), 59:34 - 4:6.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названы 33 лучших футболиста сезонаBMW Х8 очередной купеобразный кроссовер от БаварцевФНЛ. «Оренбург» установил рекорд«Лучшее тело Земли»Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста
38-летний хоккеист получит 5,5 млн долларов.
30.09.2020 17:46
Хоккей
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
СКА одержал волевую победу над «Сибирью»
Хоккеисты СКА обыграли «Сибирь» (6:4) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
30.09.2020 17:46
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Защитник «Барыса» Диц признан игроком года в Казахстане
Победителя определяли журналисты.
30.09.2020 12:36
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Нападающий «Авангарда» Чинахов признан лучшим игроком вторника в КХЛ
Форвард помог своей команде обыграть «Йокерит».
30.09.2020 11:23
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Кучеров занял третье место по итогам голосования за награду «Конн Смайт Трофи»
Приз вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
30.09.2020 09:48
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Все представители «Сибири» выздоровели после заражения коронавирусом
В среду команда примет СКА.
30.09.2020 09:38
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Шведский голкипер Лундквист покинет «Рейнджерс» после 15 лет в клубе
Вратарь перебрался в Нью-Йорк в 2005 году.
30.09.2020 06:43
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Александр Андриевский: «Сочи» очень тяжело даются голы
Команда занимает предпоследнее десятое в Западной конференции, набрав пять очков в девяти играх.
30.09.2020 01:11
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Перенесенный матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Барыс» проведут 23 января
В казахстанском клубе было зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.
29.09.2020 22:40
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Трактор» выиграл в гостях у «Сочи», прервав серию из трех поражений
Челябинская с 12 очками после 11 игр идет шестой на Востоке, а «Сочи» занимает предпоследнее 10-е место на Западе, имея пять очков после девяти встреч.
29.09.2020 22:10
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика