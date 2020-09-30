«Автомобилист» обыграл в Уфе «Салават Юлаев», забросив четыре шайбы в большинстве

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист» завершился со счетом 1:4 (0:1, 0:3, 1:0).

Все шайбы в этой игре были заброшены в большинстве. После двух периодов гости из Екатеринбурга вели 4:0. Георгий Белоусов открыл счет на четвертой минуту, Брукс Мэйсик поразил ворота новичка «Салавата» Александра Скрынника на 24-й, на 31-й отличился Алексей Макеев, а на 35-й – Анатолий Голышев.

Уфимская команда «размочила» счет на 55-й стараниями Родион Амирова, но на большее без большого количества основных игроков претендовать не смогла.

«Салават Юлаев» и «Автомобилист» занимают соответственно третье и четвертое места в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков, но уфимцы провели 12 встреч, а клуб из Екатеринбурга – 11.

2 октября команда Била Питерса сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». 3 октября состоится матч «Нефтехимик» – «Салават Юлаев».