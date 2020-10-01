Ламорелло уверен, что «Айлендерс» договорятся с Барзалом о новом соглашении

- Сейчас я все внимание уделяю налаживанию связи с каждым из наших ограниченно свободных агентов, а также с теми, кто становится неограниченно свободными агентами, чтобы понять, что можно сделать. Мы специально не общались на эту тему во время плей-офф, но сейчас говорим об этом. Я думаю, что мы подпишем всех наших игроков в свое время, - цитирует Ламорелло официальный сайт НХЛ.

Мэтью Барзал является ограниченно свободным агентом и после 9 октября может подписать контрактное предложение любого клуба НХЛ. Также статус ограниченно свободных агентов получили защитники Райан Пулок и Девон Тэйвз.

Отметим, что неограниченно свободными агентами становятся пять хоккеистов нью-йоркской команды: голкипер Томас Грайсс, защитник Энди Грин, нападающие Мэтт Мартин, Дерик Брассар и Том Кюнакль.