Илья Воробьев: В матче с «Автомобилистом» практически три гола мы привезли сами себе

– Два гола точно, но практически три гола мы привезли сами себе, а с таким соперником, который так много забивает и обладает такой хорошей атакой – это делать нельзя. Поэтому и результат такой, – цитирует Воробьева пресс-служба магнитогорского клуба.

Добавим, что после этой игры «Автомобилист» набрал 18 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 14 очками занимает на Востоке шестое место.

В следующем матче магнитогорская команда в гостях сыграет против «Нефтехимика», а клуб из Екатеринбурга на своем льду встретится с «Барысом».