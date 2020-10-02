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02 октября 21:12

Илья Воробьев: В матче с «Автомобилистом» практически три гола мы привезли сами себе

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал поражение команды в домашнем матче с «Автомобилистом» (2:3).

– Два гола точно, но практически три гола мы привезли сами себе, а с таким соперником, который так много забивает и обладает такой хорошей атакой – это делать нельзя. Поэтому и результат такой, – цитирует Воробьева пресс-служба магнитогорского клуба.

Добавим, что после этой игры «Автомобилист» набрал 18 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 14 очками занимает на Востоке шестое место.

В следующем матче магнитогорская команда в гостях сыграет против «Нефтехимика», а клуб из Екатеринбурга на своем льду встретится с «Барысом».

источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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