Билл Питерс: Мы довольны результатом матча с «Металлургом»

– Сегодня была очень хорошая игра со стороны обеих команд. Обе команды хорошо проявили себя в нападении. Думаю, что игра всем понравилась и мы довольны результатом, – цитирует Питерса пресс-служба магнитогорского клуба.

Добавим, что после этой игры «Автомобилист» набрал 18 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 14 очками занимает на Востоке шестое место.

В следующем матче магнитогорская команда в гостях сыграет против «Нефтехимика», а клуб из Екатеринбурга на своем льду встретится с «Барысом».