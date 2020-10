«Вегас» представил альтернативную форму на следующий сезон

«Голден Найтс» представили альтернативную форму золотого цвета.

- Характер третьего комплекта символизируют всю нашу организацию, а также великий город Лас-Вегас. Он продвигает наш бренд и является идеальным способом выразить нашу гордость за то, что мы рождены в Вегасе, - рассказал директор по маркетингу «Вегаса» Брайан Киллингсворт.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Вегас» дошел до финала Западной конференции, где уступил в серии до четырех побед «Далласу» со счетом 1-4.

Here it is in all its Golden glory 😍 #VegasGoesGold pic.twitter.com/Ijram8lT8J

Here are some of the deets behind the GOLD JERSEY 🤩 pic.twitter.com/1eAjWwh21l