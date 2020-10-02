Питер Холланд: Три поражения подряд заставили задуматься, что не так в игре «Автомобилиста»

- Мы провели хороший третий период, но допустили пару удалений. У «Металлурга» отличное большинство, однако мы сумели выстоять. Удержали результат, добились победы.

Три поражения подряд заставили задуматься, что не так в нашей игре. Разобрали ошибки, скорректировали свои действия. Я доволен, как мы провели последние две игры, - приводит слова Холланда пресс-служба магнитогорского клуба.

Добавим, что после этой игры «Автомобилист» набрал 18 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 14 очками занимает на Востоке шестое место.

В следующем матче магнитогорская команда в гостях сыграет против «Нефтехимика», а клуб из Екатеринбурга на своем льду встретится с «Барысом».