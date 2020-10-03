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03 октября 19:19

«Витязь» на своем льду разгромил рижское «Динамо» (видео)

Хоккеисты «Витязя» переиграли «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 6:1.

В составе подмосковной команды голами отметились Каспарс Даугавиньш (7-я минута), Джастин Дэнфорт (31), Линус Хультстрем (37), Павел Варфоломеев (56), Каспарс Даугавиньш (57) и Артем Иванюженков (60), у рижан отличился Лаурис Дарзиньш (8).

После этой игры «Витязь» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с пятью очками расположилось на 11-м месте.

В следующем матче «Витязь» дома сыграет с «Локомотивом», а «Динамо» в гостях сыграет с «Сочи».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Динамо» (Рига) – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: Даугавиньш (Дэнфорт, Теденбю), 06:19 - 1:0. Дарзиньш (Индрашис), 07:21 - 1:1. Дэнфорт (Даугавиньш, Теденбю), 30:32 - 2:1. Хультстрем (Малыхин, Варфоломеев), 36:10 - 3:1. Варфоломеев (Даугавиньш), 55:04 - 4:1 (бол). Даугавиньш (Теденбю), 56:14 - 5:1. Иванюженков (Ларичев), 59:08 - 6:1.

Вратари: Ежов – Проскуряков (0:00 – 40:00), Галимов (40:00 – 60:00).
Броски: 24 – 25.
Штраф: 8 – 10.

источник: «Советский спорт»
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