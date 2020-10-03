«Витязь» на своем льду разгромил рижское «Динамо» (видео)

В составе подмосковной команды голами отметились Каспарс Даугавиньш (7-я минута), Джастин Дэнфорт (31), Линус Хультстрем (37), Павел Варфоломеев (56), Каспарс Даугавиньш (57) и Артем Иванюженков (60), у рижан отличился Лаурис Дарзиньш (8).

После этой игры «Витязь» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с пятью очками расположилось на 11-м месте.

В следующем матче «Витязь» дома сыграет с «Локомотивом», а «Динамо» в гостях сыграет с «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Динамо» (Рига) – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)