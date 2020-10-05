ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 октября 15:00
автор: Владислав Корегин

Александр Бурмистров: Для меня «Зеленое дерби» всегда принципиально, так как я родом из Казани

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров оценил перспективы своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, что встреча между клубами состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

– Подходим к игре в хорошем настроении. Отдохнули, перезапустились – нужно просто выйти и сыграть в свой хоккей. Мы проиграли три матча подряд, нам нужно действовать так, как мы хотим. Я – казанский парень, поэтому для меня «Зеленое дерби» всегда принципиально, – цитирует Бурмистрова пресс-служба казанцев.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего россиянина девять игр, в которых он забросил одну шайбу и отдал один ассист. «Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.

источник: ХК «Ак Барс»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России резко выросли продажи автомобилей марки CheryУчастники Всероссийского Водного Конгресса 2020 обсудили Необходимость усиления мер ответственности за незаконное использование чужой интеллектуальной собственностиТреть уж позади. Представление матчей 10-го тура РПЛТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Александр Бурмистров: Для меня «Зеленое дерби» всегда принципиально, так как я родом из Казани
Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров оценил перспективы своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым».
05.10.2020 15:00
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Кто популярнее — «Спартак» или «Зенит»? Оба непопулярны
Противостояние между Питером и Москвой, между «Зенитом» и «Спартаком» - фундаментальная основа российского футбола. И один из аспектов этого противостояния – вечное выяснение, у кого больше болельщиков.
В Москве открыли коронавирусный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское»
Ранее власти столицы ввели домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет.
05.10.2020 14:01
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Мамин – о победе над «Авангардом»: Такие матчи доставляют удовольствие болельщикам
Российский нападающий оформил дубль и помог армейцам добыть победу.
05.10.2020 10:31
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Источник: Зарипов, Доус и Викстранд заразились коронавирусом
Последний подхватил инфекцию второй раз кряду.
05.10.2020 09:34
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Боб Хартли: Несмотря на результат, я доволен командной игрой и стараниями ребят
Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (2:4).
04.10.2020 22:10
Хоккей
Игорь Никитин: Хорошо, что есть ребята, которые могут в ответственный момент все успокоить
Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды над «Авангардом» (4:2).
04.10.2020 21:29
Хоккей
Николай Голдобин: Десять игр не получалось забивать голы, не шло, обидно было
Нападающий ЦСКА прокомментировал победу команды над «Авангардом» (4:2).
04.10.2020 21:16
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард», Мамин оформил дубль
Встреча прошла на домашней арене армейцев.
04.10.2020 19:30
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Динамо» обыграло «Куньлунь», Пулккинен оформил хет-трик
Встреча прошла в Москве.
04.10.2020 17:07
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
СКА уступил «Барысу» в серии буллитов
Встреча прошла в Нур-Султане.
04.10.2020 16:48
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика