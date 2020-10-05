Александр Бурмистров: Для меня «Зеленое дерби» всегда принципиально, так как я родом из Казани

Напомним, что встреча между клубами состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
– Подходим к игре в хорошем настроении. Отдохнули, перезапустились – нужно просто выйти и сыграть в свой хоккей. Мы проиграли три матча подряд, нам нужно действовать так, как мы хотим. Я – казанский парень, поэтому для меня «Зеленое дерби» всегда принципиально, – цитирует Бурмистрова пресс-служба казанцев.
В нынешнем сезоне на счету 28-летнего россиянина девять игр, в которых он забросил одну шайбу и отдал один ассист. «Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.
💬 «Я – казанский парень, для меня «Зелёное дерби» всегда принципиально»— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 5, 2020
Александр Бурмистров поделился ожиданиями от матча против «Салавата Юлаева» 👉 https://t.co/xRWbrf4YEB pic.twitter.com/npiLsGnByv