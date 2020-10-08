Николай Цулыгин: Здорово, что вытащили этот матч с «Сибирью»

И.о. главного тренера «Салавата Юлаева» прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата.

- Очень интересная игра сегодня получилась. Самое главное, что она оказалась для нас победной. Немного робко начали первый период, но потом проснулись и начали играть с полной самоотдачей, с горящими глазами, то, что и требуется от молодых хоккеистов. Здорово, что вытащили этот матч и выиграли, - приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимской команды.

Добавим, что «Салават Юлаев» набрал 20 очков в 15 матчах сезона и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.