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08 октября 20:36

Николай Цулыгин: Здорово, что вытащили этот матч с «Сибирью»

«Салават Юлаев» в серии буллитов одержал волевую победу над новосибирским клубом со счетом 4:3.

И.о. главного тренера «Салавата Юлаева» прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата.

- Очень интересная игра сегодня получилась. Самое главное, что она оказалась для нас победной. Немного робко начали первый период, но потом проснулись и начали играть с полной самоотдачей, с горящими глазами, то, что и требуется от молодых хоккеистов. Здорово, что вытащили этот матч и выиграли, - приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимской команды.

Добавим, что «Салават Юлаев» набрал 20 очков в 15 матчах сезона и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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