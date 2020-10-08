«Даллас» хотел бы повторно подписать Худобина

Как сообщает пресс-служба «Старз», Нилл сообщил, что российский голкипер, который может стать неограниченно свободным агентом в пятницу, играл через боль во время финальной серии плей-офф и в среду перенес операцию по устранению онемения руки.

Кроме этого, Нил рассказал, что «Старз» хотели бы повторно подписать Худобина, но ожидают, что 34-летний вратарь сначала исследует рынок свободных агентов.

Напомним, что в прошлом сезоне Худобин провел 30 матчей за «Даллас» в регулярном чемпионате и 25 игр - в плей-офф.