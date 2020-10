«Ванкувер» подписал двухлетний контракт с Холтби

Как сообщает пресс-служба «Ванкувера», 31-летний голкипер подписал двухлетний контракт с зарплатой 4,3 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что Холтби, выбранный «Вашингтоном» в четвертом раунде драфта 2008 года под общим 93 номером, выступал за «Кэпиталз» с сезона-2010/11. Всего на его счету 282 победы в 468 матчах за столичную команду.

OFFICIAL: #Canucks sign goaltender Braden Holtby (@Holts170) to a two-year contract worth an average annual value of $4.3 million. https://t.co/d245fXXB7i