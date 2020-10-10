«Оттава» объявила о подписании контракта с Мюрреем

Как сообщает пресс-служба «Сенаторз», за четыре года Мюррей заработает 25 миллионов долларов: 4 – в сезоне-2020/21, 6 – в сезоне-2021/22 , 7 – в сезоне-2022/23 8 – в сезоне-2023/24.

Отметим, что 26-летний голкипер был приобретен «сенаторами» в обмен на нападающего Джонатана Грудена и выбор во втором раунде на драфте 2020 года.

Добавим, что Мюррей, выбранный «Питтсбургом» в третьем раунде под общим 83-м номером на драфте 2012 года, одержал 117 побед в 199 встречах за «Пингвинз», став с командой двукратным обладателем Кубка Стэнли в сезонах 2015/16 и 2016/17.