«Вашингтон» подписал соглашение с Шульцем

Как сообщает пресс-служба клуба, Шульц подписал двухлетний контракт на 8 миллионов долларов.

Напомним, что 30-летний защитник изначально был выбран во втором раунде «Анахаймом» на драфте НХЛ 2008 года, но подписал первый профессиональный контракт в качестве свободного агента с «Эдмонтоном».

За свою восьмилетнюю карьеру в НХЛ Шульц забил 50 голов и набрал 214 очков в 482 матчах регулярных чемпионатов, а также шесть голов и 29 очков в 56 матчах плей-офф Кубка Стэнли.