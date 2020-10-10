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10 октября 01:37

«Вашингтон» подписал соглашение с Шульцем

В пятницу «Кэпиталз» заключили контракт с защитником Джастином Шульцем.

Как сообщает пресс-служба клуба, Шульц подписал двухлетний контракт на 8 миллионов долларов.

Напомним, что 30-летний защитник изначально был выбран во втором раунде «Анахаймом» на драфте НХЛ 2008 года, но подписал первый профессиональный контракт в качестве свободного агента с «Эдмонтоном».

За свою восьмилетнюю карьеру в НХЛ Шульц забил 50 голов и набрал 214 очков в 482 матчах регулярных чемпионатов, а также шесть голов и 29 очков в 56 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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