«Вашингтон» надеется продлить контракт с Овечкиным до начала тренировочного лагеря

По информации источника, «Кэпиталз» хотят достичь договоренности по нового соглашению до начала тренировочного лагеря. Напомним, что текущий контракт 35-летнего игрока действует до конца сезона 2020/21.

Напомним, что в минувшем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах, забросив 52 шайбы и отдав 20 результативных передач. Его команда завершила выступление в плей-офф Кубка Стэнли на стадии четвертьфинала, уступив в серии «Айлендерс» со счетом 1-4.

