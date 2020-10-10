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10 октября 09:55
автор: Владислав Корегин

«Вашингтон» надеется продлить контракт с Овечкиным до начала тренировочного лагеря

Руководство «Вашингтона» в ближайшее время начнет переговоры с российским нападающим Александром Овечкиным по поводу продления контракта, сообщает журналистка Washington Post Саманта Пелл на своей странице в Twitter.

По информации источника, «Кэпиталз» хотят достичь договоренности по нового соглашению до начала тренировочного лагеря. Напомним, что текущий контракт 35-летнего игрока действует до конца сезона 2020/21.

Напомним, что в минувшем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах, забросив 52 шайбы и отдав 20 результативных передач. Его команда завершила выступление в плей-офф Кубка Стэнли на стадии четвертьфинала, уступив в серии «Айлендерс» со счетом 1-4.

источник: «Советский спорт»
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