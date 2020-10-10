«Нью-Джерси» подписал контракт с экс-вратарем «Чикаго» Кроуфордом

Отмечается, что 35-летний американец, ставший в этом году свободным агентом, подписал двухлетний контракт с «Девилз». Хоккеист будет получать 3,9 миллионов долларов в год (в общей сложности – 7,8 миллионов).

Кроуфорд всю свою карьеру провел «Чикаго». За «Блэкхокс» он провел 13 сезонов и два раза становился обладателем Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне на счету вратаря 40 матчей, в которых он одержал 16 побед, в среднем отражая 91,7% бросков.