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10 октября 10:15
автор: Владислав Корегин

«Нью-Джерси» подписал контракт с экс-вратарем «Чикаго» Кроуфордом

Пресс-служба «Нью-Джерси» объявила о переходе в команду голкипера Кори Кроуфорда.

Отмечается, что 35-летний американец, ставший в этом году свободным агентом, подписал двухлетний контракт с «Девилз». Хоккеист будет получать 3,9 миллионов долларов в год (в общей сложности – 7,8 миллионов).

Кроуфорд всю свою карьеру провел «Чикаго». За «Блэкхокс» он провел 13 сезонов и два раза становился обладателем Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне на счету вратаря 40 матчей, в которых он одержал 16 побед, в среднем отражая 91,7% бросков.

источник: ХК «Нью-Джерси Девилз»
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