ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 12:15
автор: Владислав Корегин

Вратарь минского «Динамо» Тэйлор признан лучшим игроком дня в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что голкипер минского «Динамо» Дэнни Тэйлор стал лучшим игроком дня.

Отмечается, что за 34-летнего канадца проголосовало 59 процентов болельщиков в социальных сетях.

Вчера белорусская команда дома обыграла «Куньлунь» со счетом 2:0. На счету Тэйлора шатаут – он отразил все 24 отраженных броска по своим воротам.

В данный момент минское Динамо занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков.

источник: КХЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
13 октября ожидается вторая осенняя пресс-конференция компании AppleКитайский автопроизводитель Great Wall возвращается в РоссиюОбзор рестайлинговой версии седана и универсала - Jaguar XF (2021)Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летКрасота звезды гандбола вызвала бурные эмоции в сети
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика