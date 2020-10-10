Вратарь минского «Динамо» Тэйлор признан лучшим игроком дня в КХЛ

Отмечается, что за 34-летнего канадца проголосовало 59 процентов болельщиков в социальных сетях.

Вчера белорусская команда дома обыграла «Куньлунь» со счетом 2:0. На счету Тэйлора шатаут – он отразил все 24 отраженных броска по своим воротам.

В данный момент минское Динамо занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков.