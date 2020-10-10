Артем Сергеев: В принципе, что от Уфы ждали, то и получили

- В принципе, что от Уфы ждали, то и получили. Тяжелая арена, чтобы играть на выезде. Но все молодцы, справились и взяли два очка. Игра не то чтобы принципиальная. Но провел тут два хороших года, поэтому дополнительные эмоции были. Получается, что набрал по очку за каждый проведенный здесь год, - цитирует Сергеева пресс-служба армейцев.

Добавим, что после этой победы ЦСКА набрал 25 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на выезде сыграют против «Металлурга».