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10 октября 20:01

Артем Сергеев: В принципе, что от Уфы ждали, то и получили

Защитник ЦСКА, набравший в Уфе два очка, поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

- В принципе, что от Уфы ждали, то и получили. Тяжелая арена, чтобы играть на выезде. Но все молодцы, справились и взяли два очка. Игра не то чтобы принципиальная. Но провел тут два хороших года, поэтому дополнительные эмоции были. Получается, что набрал по очку за каждый проведенный здесь год, - цитирует Сергеева пресс-служба армейцев.

Добавим, что после этой победы ЦСКА набрал 25 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на выезде сыграют против «Металлурга».

источник: ХК ЦСКА
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