ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 22:01

Александр Бурмистров: К сожалению, не получилось помочь Ахтямову сыграть хорошо первый матч в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:3 ОТ).

- «Нефтехимик» хорошо играл. Мы с чем-то не справились, мало лезли на ворота, поэтому и счет такой. Мы с первого периода должны были играть активнее, говорили об этом, но не получалось. Потом Билялов получил травму, вышел Ахтямов, надо было помочь ему сыграть хорошо свой первый матч в КХЛ. К сожалению, не получилось, - приводит слова Бурмистрова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 20 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда сыграет на своем льду с «Трактором».

источник: ХК «Ак Барс»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Amazon получил первый электрический RivianДаусетт стал победителем восьмого этапа «Джиро д'Италия»Чимаев сообщил, что Уайдман отказался от боя с нимБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именемТрусову откровенно засудили в Москве
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика