Александр Бурмистров: К сожалению, не получилось помочь Ахтямову сыграть хорошо первый матч в КХЛ

- «Нефтехимик» хорошо играл. Мы с чем-то не справились, мало лезли на ворота, поэтому и счет такой. Мы с первого периода должны были играть активнее, говорили об этом, но не получалось. Потом Билялов получил травму, вышел Ахтямов, надо было помочь ему сыграть хорошо свой первый матч в КХЛ. К сожалению, не получилось, - приводит слова Бурмистрова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 20 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда сыграет на своем льду с «Трактором».