Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 29-летним защитником рассчитан на один сезон и 3,75 миллиона долларов.

Напомним, что на счету Бэрри 80 голов и 266 передач в 554 матчах за карьеру с «Торонто» и «Колорадо».

LET'S GO! 😤



The #Oilers have agreed to terms with defenceman Tyson Barrie on a one-year, $3.75 million contract.@Rogers | #LetsGoOilers pic.twitter.com/rWnxgKhudO