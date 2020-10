Койву подписал однолетний контракт с «Коламбусом»

Как сообщает официальный сайт клуба, согласно контракту финн заработает 1,5 миллиона долларов.

- Микко - настоящий лидер, обладает безупречным характером и будет ценным дополнением к нашей молодой команде. Мы очень рады, что он решил продолжить свою карьеру в «Блю Джекетс», - приводит пресс-служба «Коламбуса» слова генерального менеджера команды Ярмо Кекяляйнена.

Отметим, что Койву был выбран «Миннесотой» на драфте 2001 года под общим шестым номером. Финский нападающий был капитаном «Уайлд» в течение последних 11 сезонов, став первым игроком, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ с «Миннесотой».

В регулярных чемпионатах НХЛ 37-летний центральный нападающий провел в общей сложности 1028 матчей и набрал 709 (205+504) очков, а также записал на свой счет 28 (11+17) очков в 59 встречах плей-офф.

