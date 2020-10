Шведский нападающий Юхан Ларссон стал игроком «Аризоны».

Пресс-служба клуба сообщает, что 28-летний хоккеист подписал двухгодичный контракт, по которому заработает 2,8 миллиона долларов.

Signed, sealed, and delivered. ✔️



Welcome to Arizona, Johan! pic.twitter.com/O3wda2SOSA