«Каролина» объявила о подписании контракта с нападающим из Швеции Йеспером Фастом.

Пресс-служба клуба сообщает, что 28-летний форвард подписал соглашение на три сезона с зарплатой два миллиона долларов в год.

Welcome to the #Canes, Jesper! pic.twitter.com/t4jj7qYqSq