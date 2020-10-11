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11 октября 22:29

Джонатан Тэйвс: Мне никогда не говорили, что в «Чикаго» идет перестройка

Капитан «Чикаго» удивлен, что «Блэкхокс» вносят большие изменения в состав с упором на молодых игроков.

- Мне никогда не говорили, что мы переживаем перестройку. Мне никогда об этом не сообщали, если на то пошло. Многие из этих событий вызывают шок, потому что это совершенно другое направление, чем мы ожидали.

Уход Кроуфорда? Это печально. Это действительно разочаровывает. Я чувствую, что он был готов привнести больше в следующие несколько лет и по-прежнему быть важной частью «Чикаго». У него была уверенность, что он мог бы помочь команде снова пробиться в плей-офф, и у меня нет никаких сомнений в том, что он смог бы это сделать, - приводит слова Тэйвса официальный сайт НХЛ со ссылкой на The Athletic.

источник: NHL (НХЛ)
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