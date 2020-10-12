Фредрик Стиллман: Отсутствие Воробьева на тренерской скамье не выбила из колеи игроков «Металлурга»

– Я доволен работой команды сегодня. Парни сделали все, что необходимо для победы. Но есть, что улучшать в будущем. Выбила ли из колеи потеря главного тренера непосредственно перед началом матча? К моменту, когда пришла новость об отсутствии Ильи – вся подготовка была завершена, установка дана. Оставалась работа игроков, – цитирует Стиллмана пресс-служба КХЛ.

Ранее появилась информация, что главный тренер магнитогорцев Илья Воробьев не смог руководить командой из-за того, что 45-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус.

После победы над армейцами «Металлург» поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 15 матчах.

14 октября магнитогорский клуб сыграет дома против «Авангарда».