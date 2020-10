«Вегас» подписал семилетний контракт с победителем Кубка Стэнли Пьетранжело

Отмечается, что 30-летний канадец подписал с командой семилетний контракт с общей суммой 61,6 млн долларов (8,8 млн за сезон).

Последние 12 сезонов Пьетранжело выступал за «Сент-Луис». В общей сложности он провел за клуб 850 матчей, забросил 117 шайб и отдал 384 результативные передачи.

В сезоне 2018/2019 защитник помог команде впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.

THE VEGAS GOLDEN KNIGHTS HAVE SIGNED DEFENSEMAN ALEX PIETRANGELO TO A SEVEN-YEAR CONTRACT!!!!!!! #VegasGoesGold | #VegasBornhttps://t.co/MI6vo45nEy