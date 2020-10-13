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13 октября 20:44

Марло вернулся в «Сан-Хосе»

Во вторник 41-летний нападающий Патрик Марло подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе».

«Патрик - один из самых знаковых игроков в истории «Сан-Хосе Шаркс», а также один из самых уважаемых ветеранов Национальной хоккейной лиги. Фантастическая карьера в НХЛ и его стремление к победам по-прежнему крайне высоки. Подаваемый примером Патрик вдохновляет и продолжает находить отклик в нашей группе молодых игроков», - прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер «Шаркс» Дуг Уилсон.

Отметим, что Марло занимает пятое место в истории НХЛ по числу проведенных матчей. Он на восемь игр отстает от занимающего четвертое место Рона Фрэнсиса (1731) и на 44 от идущего первым Горди Хоу (1767).

Марло был выбран «Сан-Хосе» под вторым номером на драфте 1997 года. Всего в 1723 матчах в регулярных сезонах он набрал 1188 (562+626) очков. Он провел в НХЛ 22 сезона за «Питтсбург», «Сан-Хосе» и «Торонто».

источник: ХК «Сан-Хосе Шаркс»
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