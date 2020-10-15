Агент Хованова: «Ак Барс» хочет обменять моего клиента и выручить за него что-то ценное

– У «Ак Барса» много центральных нападающих, поэтому они хотят обменять Сашу и выручить за него что-то ценное. Про то, что он не хочет играть в команде, я никогда ничего не слышал. Никаких проблем нет, мы ждем окончательное решение клуба, – цитирует Исакова «Бизнес Online».

Напомним, что казанская команда подписала 20-летнего нападающий летом этого года, подписав однолетний контракт. Ранее его права принадлежали «Миннесоте Уайлд». В нынешнем сезоне Хованов принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.

В данный момент, «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков.