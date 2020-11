«Тампа-Бэй» подписала трехлетний контракт с Сергачевым

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на три года, а средняя зарплата 22-летнего защитника составит 4,8 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что Сергачев выступает за «Тампа-Бэй» с 2017 года, завоевав в прошлом сезоне с командой Кубок Стэнли.

Добавим, в сезоне-2019/20 на счету защитника 34 (10+24) очка в 70 матчах регулярного чемпионата и 10 (3+7) очков в 25 встречах плей-офф.

We have re-signed Mikhail Sergachev to a three-year contract worth $4.8-million AAV!



📝: https://t.co/1sY3hkEdaA pic.twitter.com/ucPFyqdYOo