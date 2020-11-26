Яромир Ягр: Лемье – самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо встречал

Бывший форвард «Авангарда» и «Питтсбурга» Яромир Ягр рассказал о том, кого он считает лучшим хоккеистом в истории.

– Конечно, были игроки, которые потрясали меня своей игрой со стороны. Но совершенно другое, когда ты их видишь каждый день. Я играл с Марио Лемье. Он самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Я не думаю, что когда-нибудь увижу кого-то, кто с ним сравнится, – цитирует Ягра Sport24.

Напомним, что Лемье выступал за «Пингвигз» в период с 1984-го по 2006 год. В общей сложности он принял участие в 1023 матчах, забил 766 голов и отдал 1129 результативных передач. Вместе с командой форвард стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.