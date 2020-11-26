Дубль Варнакова принес «Торпедо» домашнюю победу над «Йокеритом»

Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Йокерит» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гости открыли счет на 13-й минуте усилиями Эли Толванена. Во втором периоде нижегородцы смогли дважды забросить в ворота голкипера финской команды Андерса Линдбека – голы забили Михаил Варнаков (23) и Андрей Белевич (25). В третьей двадцатиминутке соперники обменялись заброшенными шайбами – на гол Марко Антиллы (49) нижегородцы ответили результативным броском Варнакова на 58-й минуте.

Таким образом «Торпедо» набрало 30 очков и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Финский клуб с 29 очками идет на восьмой строчке Запада.

28 ноября «Йокерит» отправится в гости к «Витязю», а днем позже нижегородский клуб на своем поле примет «Металлург».

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