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26 ноября 21:13

Дубль Варнакова принес «Торпедо» домашнюю победу над «Йокеритом»

Нижегородцы одержали третью победу кряду в КХЛ.

Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Йокерит» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гости открыли счет на 13-й минуте усилиями Эли Толванена. Во втором периоде нижегородцы смогли дважды забросить в ворота голкипера финской команды Андерса Линдбека – голы забили Михаил Варнаков (23) и Андрей Белевич (25). В третьей двадцатиминутке соперники обменялись заброшенными шайбами – на гол Марко Антиллы (49) нижегородцы ответили результативным броском Варнакова на 58-й минуте.

Таким образом «Торпедо» набрало 30 очков и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Финский клуб с 29 очками идет на восьмой строчке Запада.

28 ноября «Йокерит» отправится в гости к «Витязю», а днем позже нижегородский клуб на своем поле примет «Металлург».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Йокерит» (Хельсинки) – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Толванен (Грант, Шредер), 12:33 – 0:1. Варнаков (Клус), 22:54 – 1:1. Белевич (Жафяров, Чехович), 2:1. Антилла (Ихонен), 48:56 – 2:2. Варнаков (Шварц), 57:23 – 3:2.

Вратари: Тихомиров – Линдбек.

источник: «Советский спорт»
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