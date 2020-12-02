«Йокерит» дома обыграл «Салават Юлаев»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Йокеритом» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой финнов со счетом 3:1.
Хозяева вышли вперед на 14-й минуте первого периода усилиями Ииро Пакаринена. Спустя четыре минуты Евгений Лисовец уравнял шансы команд.
В третьей двадцатиминутке Ессе Йоэнсуу (49) и Марко Антилла (60) забили по голу в ворота уфимцеd и принесли своему коллективу итоговую победу.
Таким образом, «Йокерит» набрал 34 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» с 43 очками остался на третьей строчке Востока.
В следующем матче финская команда отправится в гости к «Спартаку», а уфимцы на своей домашней арене примут московское «Динамо».