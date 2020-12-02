ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 декабря 21:42

«Йокерит» дома обыграл «Салават Юлаев»

В последних пяти встречах финский клуб одержал три победы.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Йокеритом» и «Салаватом Юлаевым» завершился победой финнов со счетом 3:1.

Хозяева вышли вперед на 14-й минуте первого периода усилиями Ииро Пакаринена. Спустя четыре минуты Евгений Лисовец уравнял шансы команд.

В третьей двадцатиминутке Ессе Йоэнсуу (49) и Марко Антилла (60) забили по голу в ворота уфимцеd и принесли своему коллективу итоговую победу.

Таким образом, «Йокерит» набрал 34 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» с 43 очками остался на третьей строчке Востока.

В следующем матче финская команда отправится в гости к «Спартаку», а уфимцы на своей домашней арене примут московское «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пакаринен (Фриман, Крейчик), 13:06 – 1:0. Лисовец (Кугрышев, Воробьев), 17:17 – 1:1. Йоэнсуу (О'Нилл), 48:48 – 2:1. Антилла, 59:36 – 3:1.

Вратари: Калниньш – Тарасов

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
У московского "Локомотива" больше нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.«Сибирь» разобралась со «Спартаком»Норвежская сборная в полном составе не будет участвовать в этапах Кубка мира до конца годаЕстественная красота Софьи Жук. ФотоВскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомовМужчины краснеют при виде этих фото Софии Жук
Хабиб готов вернуться. Он уже назвал условия, при которых это сделает
Задуматься о возобновлении карьеры его заставит гонорар в размере 100 млн долларов.
Прервёт ли ЦСКА трёхматчевую серию без побед? Да – 1,63!
В домашнем матче с «Вольфсбергом» решится дальнейшая судьба армейцев в Лиге Европы. Рассчитывать на одну из двух путёвок в плей-офф подопечные Виктора Гончаренко смогут только в случае победы.
Использует ли «Зенит» последний шанс в ЛЧ? Да – 3,40!
2 декабря петербуржцы проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Для команды Сергея Семака уже не будет другой возможности зацепиться за еврокубковую весну.
Впервые в истории женщина будет судить матч Лиги чемпионов
Новое испытание для Стефани Фраппар.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.

Футбол. «Локомотив» vs «Зальцбург». Бокс. Майк Тайсон возвращается. Хоккей. НХЛ стартует в январе.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика