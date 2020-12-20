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20 декабря 13:10

Сборная Чехии одержала волевую победу над Швецией в матче Кубка Первого канала

Вчера чехи уступили России со счетом 1:4.

Сборная Чехии обыграла команду Швеции (4:1) в матче третьего тура Кубка Первого канала.

В составе победителей голами отметились Радан Ленч (25-я минута), Матей Блюмель (36), Даниэль Газда (40) и Павел Пиха (56). Соперник ответил результативными бросками Йонатана Берггрена (13).

Таким образом, чешский коллектив одержал свою первую победу на турнире и остался на последней, четвертой строчке в турнирной таблице. Шведы с четырьмя очками расположились на второй строчке.

Напомним, что сегодня сборная России сыграет против Финляндии. Встреча состоится в 15:30 мск.

источник: «Советский спорт»
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