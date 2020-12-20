Александр Крылов: Ковальчук – один из кандидатов на пополнение состава «Авангарда»

Ранее агент 37-летнего россиянина Юрий Николаев сообщил, что его клиент близок к подписанию соглашения с омской командой.

– Контракт с Ковальчуком не подписан. Лично я переговоров с Ильей не вел. Если кто и пополнит состав команды до дедлайна, то один нападающий. Он один из кандидатов на пополнение состава «Авангарда». Ковальчук – это, прежде всего, не бренд, а очень сильный игрок и капитан. Он очень ответственно подходит к тренировочному процессу, – цитирует Крылова Sport24.

Напомним, что по ходу минувшего сезона Ковальчук сменил в НХЛ три команды, поиграв за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». Всего Илья провел 54 матча и набрал 27 очков (10+17). В данный момент нападающий находится в статусе свободного агента.