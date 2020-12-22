Секач признан лучшим игроком дня в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что нападающий «Авангарда» Иржи Секач стал лучшим игроком прошлого дня.

В матче с «Куньлунем» (5:1) 28-летний чех забросил две шайбы и отдал один ассист. В нынешнем сезоне на его счету 14 (6+8) очков в 24 встречах.

На данный момент омский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.

22 декабря Авангард сыграет дома с «Барысом».