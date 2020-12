Волков продлил контракт с «Тампой»

Российский нападающий «Тампы» Александр Волков продлил контракт с клубом.

Агент хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил, что новое соглашение рассчитано на один год.

Alexander Volkov signs 1 year, one way contract extension with Tampa Bay Lighting. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/zPTyQsVGHr