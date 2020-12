Кучеров пропустит регулярный чемпионат НХЛ сезона-2020/21 из-за операции

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустит регулярный чемпионат следующего сезона из-за операции на бедре.

Об этом заявил генменеджер клуба Жюльен Брисбуа.

«К сожалению, его травма бедра требует операции. Он не сможет сыграть в предстоящем регулярном сезоне», - цитирует Брисбуа пресс-служба «Лайтнинг».

GM Julien BriseBois on Nikita Kucherov during today’s availability: “Unfortunately, has a hip injury that will require surgery.... that means he will not be available to play this upcoming regular season.”