Экс-форвард «Автомобилиста» Сетдиков перешел в «Сибирь»

Отмечается, что 25-летний россиянин подписал контракт до конца текущего сезона. Последним клубом в карьере хоккеиста стал «Автомобилист», который он покинул два дня назад. В составе екатеринбургского клуба он провел 21 матч, отличившись одним ассистом.
Также Сетдиков защищал цвета «Салавата Юлаева», «Торпедо» и рижского «Динамо». Всего в КХЛ на его счету 72 встречи и 17 (5+12) набранных очков по системе «гол+пас».
На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков.
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт до конца сезона с 25-летним нападающим Никитой Сетдиковым (27.05.1995, 183/92).https://t.co/sxzH7UewMd pic.twitter.com/9BXrRM6sb2— Hockey Club Sibir (@hcsibir) December 25, 2020