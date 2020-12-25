Экс-форвард «Автомобилиста» Сетдиков перешел в «Сибирь»

Отмечается, что 25-летний россиянин подписал контракт до конца текущего сезона. Последним клубом в карьере хоккеиста стал «Автомобилист», который он покинул два дня назад. В составе екатеринбургского клуба он провел 21 матч, отличившись одним ассистом.

Также Сетдиков защищал цвета «Салавата Юлаева», «Торпедо» и рижского «Динамо». Всего в КХЛ на его счету 72 встречи и 17 (5+12) набранных очков по системе «гол+пас».

На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков.