«ПСЖ» договорился с Почеттино и выплатит Тухелю шесть миллионов евро за расторжение контракта

«ПСЖ» согласовал условия контракта с аргентинским тренером Маурисио Почеттино, сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Источник не уточняет детали соглашения, но утверждает, что бумаги уже подписаны.

Отмечается, что Томас Тухель, который будет уволен с должности главного тренера «ПСЖ», получит за расторжение контракта около шести миллионов евро.

Thomas Tuchel has reached an agreement with PSG to leave the club immediatly, as @cfbayern reported. It will cost around €6m to Nasser Al Khelaifi.



More: Mauricio Pochettino has already agreed his contract as new PSG manager. Details sorted. Paperworks signed.



Here we go 🇫🇷✍🏻