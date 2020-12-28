«ПСЖ» договорился с Почеттино и выплатит Тухелю шесть миллионов евро за расторжение контракта

Отмечается, что Томас Тухель, который будет уволен с должности главного тренера «ПСЖ», получит за расторжение контракта около шести миллионов евро.

Источник не уточняет детали соглашения, но утверждает, что бумаги уже подписаны.

«ПСЖ» согласовал условия контракта с аргентинским тренером Маурисио Почеттино, сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Напомним, немецкий специалист возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, выиграли Кубок страны, а также дошли до финала Лиги чемпионов.

Добавим, что Почеттино находился без работы с ноября 2019 года после увольнения из «Тоттенхэма».