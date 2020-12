Голкипер сборной Чехии Паржик назван хоккеистом дня на молодежном чемпионате мира

Голкипер молодежной сборной Чехии Лукаш Паржик признан лучшим хоккеистом игрового дня на чемпионате мира.

В матче против сборной России (2:0) вратарь отразил все 30 бросков по своим воротам и помог команде одержать первую победу на турнире.

Boasting an impressive shutout over @russiahockey , @narodnitym 's Lukas Parik is the Fan Choice Player of the Day! #WorldJuniors pic.twitter.com/8yHbsEGNiF