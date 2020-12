«Монреаль» подписал контракт с Перри

Как сообщает официальный сайт «Монреаля», Корри Перри в понедельник заключил годичное соглашение с «Канадиенс».

Отмечается, что за год форвард заработает 750 тысяч долларов.

Напомним, что Перри был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта 2003 года под общим 28-м номером. Всего в 1045 матчах в регулярных сезонах он набрал 797 (377+420) очков, а также 98 (41+57) баллов в 145 играх плей-офф. В 2007 году в составе «Анахайма» Перри выиграл Кубок Стэнли.

В 57 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона 35-летний форвард в составе «Далласа» набрал 21 (5+16) очко.

