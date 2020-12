Капитан молодежной сборной Канады Дак может пропустить остаток сезона из-за травмы в игре с Россией

Нападающий «Чикаго» и молодежной сборной Канады Кирби Дак пропустит несколько месяцев после операции на сломанном запястье.

Об этом сообщил врач «Блэкхокс» Майкл Терри.

«Сегодня Дак перенес успешную операцию в Чикаго по поводу перелома правого запястья, который он получил 23 декабря. Мы ожидаем, что Кирби вернется к хоккейной деятельности примерно через четыре-пять месяцев», — приводит слова Терри клубная пресс-служба.

MEDICAL UPDATE: Kirby Dach underwent successful surgery in Chicago to repair a right wrist fracture he sustained at the World Junior Championships.



Team physician Dr. Michael Terry expects Kirby to return to hockey-related activities in approximately 4-5 months. #Blackhawks pic.twitter.com/otd62QfEP3