Капитан «Чикаго» Тэйвз пропустит начала сезона НХЛ из-за болезни

Канадский нападающий Джонатан Тэйвз не сможет помочь «Чикаго» на старте сезона Национальной хоккейной лиги.

Журналист Пьер Лебрюн сообщил в твиттере о том, что капитан «черных ястребов» из-за болезни не приедет в тренировочный лагерь своей команды. «Чикаго» в ближайшее время должен опубликовать официальное заявление по этому поводу.

В минувшем сезоне 32-летний Тэйвз сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате, заработав 60 очков (18+42), а также забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи в девяти матчах плей-офф.

As per @DarrenDreger and me, Blackhawks captain Jonathan Toews won't be at camp and will miss the start of the season due to illness. Expect official announcement shortly from the team.