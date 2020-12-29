Капитан «Чикаго» Тэйвз пропустит начала сезона НХЛ из-за болезни

Канадский нападающий Джонатан Тэйвз не сможет помочь «Чикаго» на старте сезона Национальной хоккейной лиги.
Журналист Пьер Лебрюн сообщил в твиттере о том, что капитан «черных ястребов» из-за болезни не приедет в тренировочный лагерь своей команды. «Чикаго» в ближайшее время должен опубликовать официальное заявление по этому поводу.
В минувшем сезоне 32-летний Тэйвз сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате, заработав 60 очков (18+42), а также забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи в девяти матчах плей-офф.
As per @DarrenDreger and me, Blackhawks captain Jonathan Toews won't be at camp and will miss the start of the season due to illness. Expect official announcement shortly from the team.— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 29, 2020