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29 декабря 19:37
автор: Виктор Шарафудинов

Капитан «Чикаго» Тэйвз пропустит начала сезона НХЛ из-за болезни

Регулярный чемпионат начнется 13 января.

Канадский нападающий Джонатан Тэйвз не сможет помочь «Чикаго» на старте сезона Национальной хоккейной лиги.

Журналист Пьер Лебрюн сообщил в твиттере о том, что капитан «черных ястребов» из-за болезни не приедет в тренировочный лагерь своей команды. «Чикаго» в ближайшее время должен опубликовать официальное заявление по этому поводу.

В минувшем сезоне 32-летний Тэйвз сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате, заработав 60 очков (18+42), а также забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи в девяти матчах плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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