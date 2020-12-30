Родион Амиров: Против нас сборная Чехии поставила «автобус», было тяжело пройти среднюю зону

– Чехи – вязкий соперник, они поставили «автобус», было тяжело пройти среднюю зону. В обороне играли плотно, а мы мало на ворота лезли, и мало наших бросков доходило до их ворот. Мы допустили две ошибки, которые привели к голам. До этого чехи тоже играли в «автобус», но не в такой манере. В этой игре прям сильно ушли в окопы, – цитирует Амирова Sport24.

После трех матчей турнира подопечные Игоря Ларионова занимают второе место в турнирной таблице группы B, набрав шесть очков и гарантировав себе выход в плей-офф. Команда обыграла США (5:3), а также Австрию (7:1).

31 декабря россияне сыграют с командой Швеции.