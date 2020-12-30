Рижское «Динамо» в гостях обыграло «Спартак», прервав свою шестиматчевую серию без побед

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» – «Динамо» (Рига) завершился победой латвийского клуба со счетом 5:2.

В составе рижан голами отметились Лаурис Дарзиньш (5-я минута), Даниелс Берзиньш (31), Рихардс Букартс (40), Мартиньш Дзиеркалс (43) и Денис Паршин (52). Соперник ответил результативными бросками Лукаша Радила (8) и Михаил Юньков (27).

«Динамо» набрало 19 очков и расположилось на 11-м месте в турнирной таблице. Московский клуб идет на седьмой строчке с 44 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи 4 января – рижская команда сыграет дома с одноклубниками из Москвы, а «Спартак» отправится в гости к «Металлургу».

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