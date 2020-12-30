ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 декабря 16:42

Рижское «Динамо» в гостях обыграло «Спартак», прервав свою шестиматчевую серию без побед

В последний раз латвийская команда побеждала 7 декабря.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» – «Динамо» (Рига) завершился победой латвийского клуба со счетом 5:2.

В составе рижан голами отметились Лаурис Дарзиньш (5-я минута), Даниелс Берзиньш (31), Рихардс Букартс (40), Мартиньш Дзиеркалс (43) и Денис Паршин (52). Соперник ответил результативными бросками Лукаша Радила (8) и Михаил Юньков (27).

«Динамо» набрало 19 очков и расположилось на 11-м месте в турнирной таблице. Московский клуб идет на седьмой строчке с 44 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи 4 января – рижская команда сыграет дома с одноклубниками из Москвы, а «Спартак» отправится в гости к «Металлургу».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Дарзиньш (Якс, Индрашис), 04:14 - 0:1 (бол). Радил (Ганзл), 07:22 - 1:1. Юньков (Мусин, Талалуев), 26:34 - 2:1. Берзиньш (Индрашис), 30:33 - 2:2. Рих.Букартс (Дзиеркалс, Налимов), 39:41 - 2:3. Дзиеркалс (Роб.Букартс, Рих.Букартс), 42:14 - 2:4. Паршин (Дарзиньш, Индрашис), 51:46 - 2:5.

Вратари: Беспалов (Гудачек, 52) – Налимов

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Honda Motor Co прекратит поставки новых автомобилей в Россию до 2022 годаИгорь Ларионов: Даже по матчу, который ты выиграл, бывают вопросы"Салават Юлаев" победил магнитогорский "Металлург"Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу«Голый клининг» набирает популярностьТуктамышева рассказала, мешает ли ей грудь выступать
Россия – Швеция: прервать 14-летнюю суперсерию «Тре Крунур» можно только суперскоростями
31 декабря в 5:30 утра молодежная сборная России проведет на МЧМ-2021 свой заключительный матч группового турнира – против шведов.
Почему Титов не прав, призывая Тедеско покинуть «Спартак» прямо сейчас
Бывший капитан красно-белых Егор Титов обрушился с критикой на нынешнего главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско. Однако его претензии, мягко говоря, спорны.
Кто будет возглавлять таблицу Примеры на Новый год?
В среду, 30 декабря, свои последние матчи в 2020 году проведут оба лидера – «Атлетико» и «Реал».
Шанс для Березуцкого. К чему приведет расставание ЦСКА с Овчинниковым и Онопко
ЦСКА неожиданно объявил о расставании с помощниками главного тренера Виктора Гончаренко – Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.
«Чехи вышли воевать, а мы – так, побаловаться». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин разобрал в деталях для "Плеймейкера" второй матч российской сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (поражение 0:2 от Чехии).
Радулов «попал» на полтора миллиарда. Афера с Кержаковым ничему не научила
Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов в уходящем году пострадал не только морально, остановившись в шаге от завоевания Кубка Стэнли, но и материально – причем весьма ощутимо.
Эксперты оценили вероятность перехода Ришарлисона в «Зенит»
"Плеймейкер" узнал мнение букмекеров относительно обсуждаемого трансфера бразильского атакующего полузащитника Ришарлисона из "Эвертона" в клуб из Санкт-Петербурга.
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.

Футбол. Ещенко станцевал под Jingle Bells. «МЮ» vs «Вулверхэмптон». Хоккей. США vs Чехия

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика