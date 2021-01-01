Россия сыграет с Германией в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира в Эдмонтоне.

После победы США над Швецией (4:0) в заключительный день группового этапа Россия заняла второе место в группе B и получила в соперники Германию, которая стала третьей в группе A.

На нынешнем турнире немцы сначала проиграли Финляндии (3:5) и Канаде (2:16), после чего одержали две победы – над Словакией (4:3 OT) и Швейцарией (5:4).

Матч Россия – Германия пройдет 2 января и начнется в 20:00 (мск). В других четвертьфиналах сыграют: Финляндия – Швеция, Канада – Чехия и США – Словакия.

Отметим, что полуфинальные пары будут определяться согласно рейтингу команд по итогам группового этапа. Он формируется по следующим критериям: место в группе, очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, заброшенные шайбы.