Бывший защитник «Нефтехимика» продолжит карьеру в Румынии

Защитник Александр Логинов до конца сезона будет выступать за румынскую «Чиксереду», сообщает JKB.

33-летний игрок обороны начинал сезон в «Нефтехимике» и в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ отметился одной результативной передачей при показателе полезности «–14» и десяти минутах штрафа. 30 ноября контракт Логинова был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее Логинов играл в КХЛ за «Торпедо», «Автомобилист», «Амур», «Салават Юлаев» и «Сибирь», где в прошлом сезоне был капитаном команды.

Отметим, что за «Чиксереду» выступает форвард Андрей Таратухин. В Erste Liga, объединяющей клубы из Венгрии и Румынии, команда из города Меркуря-Чук занимает седьмое место, при этом провела значительно меньше матчей, чем все остальные соперники.